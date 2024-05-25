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(未開封) ダーティーペア　プロジェクトエデン　DISC System
商品番号 A29245707397
商品名

(未開封) ダーティーペア　プロジェクトエデン　DISC System
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 6,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️メルカリ以外のサイトでは販売しておりません！！こちらファミリーコンピュータのDISCSystemのゲームソフト、ダーティーペアになります。長期間ガラスケースにて保管していた物で、シュリンク、パッケージすり傷、色褪せヒビ等、あるかもしれせんが、未開封品になります。未開封品とは言えど人の手に渡った商品ですので気になる事がありましたら、コメント下さい。追加で画像を上げます！未開封品のため動作未確認アルコール消毒して、ゆうパケットにて発送予定です。
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