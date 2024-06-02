ニンテンドースイッチ　NINTENDO SWITCH LITE 本体カバー付き

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商品詳細
NintendoSwitchLiteグレー美品画面保護フィルムありニンテンドースイッチライトカバー付き任天堂スイッチライトケース付きニンテンドースイッチライトケース付き任天堂スイッチライトカバー付きあまり使用しなかったので、状態は良いです。箱、ACアダプター、保護フィルムを貼ったまま発送します。SwitchLiteフリップカバーもお付けします。本体はカバーを付けていた為、傷汚れはなく綺麗な状態です。カバーは少し使用感あり。動作確認済み初期化済み購入後のクレーム、返品はご遠慮下さい。中古品の為、ご理解のある方のみご購入ください。即購入可能です。＊スイッチライト本体 定価21,970円＊【任天堂純正品】NintendoSwitchLiteフリップカバー(画面保護シート付き)定価3828円 color:GRAYゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#NintendoNintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEグレーcolor:GRAYゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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