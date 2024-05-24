探偵!ナイトスクープ DVD Vol.１〜４，７〜８、９〜１０（８巻）

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帰ってきた買っとけ! DVD

今では関東でもすっかりおなじみになったと思いますが、探偵ナイトスクープのDVDです。1巻から４巻、７巻、８巻、９巻、１０巻の８巻分です。すべて新刊で購入したのですが、結構見たこともあり、外側の箱が結構ボロボロになっております。気にされる方は購入はお控えください。中のDVDパッケージの方は特に傷等は見られません。DVDとして発売するだけあって選りすぐりの回が収録されています。例えば電子レンジで卵を温めて爆発させるのとか、マネキンと結婚したいとか、カーネルサンダースを道頓堀から引き上げるとか、小枝さんのパラダイスネタとか、これだけは最低見ておきたいと思われる回が収録されています。以下の情報はメルカリのシステムによる自動的に表示される商品の内容です。「探偵!ナイトスクープDVDVol.1\u00262BOX〈2枚組〉」#探偵ナイトスクープ #関西の長寿バラエティ番組