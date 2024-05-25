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リキシャアート　アジアン雑貨
商品番号 W37323474817
商品名

リキシャアート　アジアン雑貨
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バングラデシュのリキシャ用の絵です手書きで味があり、部屋が華やかになります。金属缶切りっぱなし、写真の通り角がやや曲がっています個人で保管していたものです。新品や完璧なものを求める方はご遠慮ください梱包資材リサイクルや簡易包装にご理解ください#インド　#バングラデシュ　#アート#美術
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