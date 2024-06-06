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【PS5】★PlayStation5★CFI-1100A
商品番号 Q96249413584
商品名

【PS5】★PlayStation5★CFI-1100A
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PS5】★PlayStation5★CFI-1100A基本的に24時間以内に発送します！※箱なし2021年11月に楽天で購入しました。2023年3月頃までFPSゲームをやっていましたが、最近はアマプラを見る程度になってしまったため出品します。コントローラーはカバーを付けていたので外装は比較的綺麗ですが、少しスティックドリフトがありますのでご了承ください。本体には大きな傷はありませんが、光沢のある黒い部分は自然に擦り傷ができています。写真5枚目ps4のソフトはおまけで付けます。要らない場合はご購入者様側で廃棄してください。よろしくお願いします。#Sony#プレステ#ゲーム#PlayStation
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