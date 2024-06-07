JYP super star トレカ kcon in LA 限定　バンチャン

straykidsJYPsuperstarトレカkconinLA限定 バンチャンBangChanアメリカ kconinLA限定 2023StraykidssuperStarJYPnationの購入認証特典トレカです。スリーブと硬質ケースに入れて発送致します。PVC材質の特性上、初期の傷やスレ等がある場合があります。素人保管の為、ご了承の上、神経質な方はご遠慮下さい。#StrayKids#スキズ#STAY#スキズアルバム#ペンミ#フィリックス#ピリ#ストレイキッズラッキードロー#バンチャン#リノ#チャンビン#ヒョンジン#ハン#フィリックス#スンミン#アイエン#BANGCHAN#LEEKNOW#CHANGBIN#HYUNJIN#HAN#FELIX#SEUNGMIN#I.N#ハンジソン #ハニ #ピリ #イエンアメリカ限定#StrayKids#Stray_Kidsssjypスキズ SKZ스트레이키즈방찬バンチャンBangChan리노リノLeeKnow창빈チャンビンChangbin현진ヒョンジンHyunjin한ハンHAN필릭스フィリックスFelix승민スンミンSeungmin아이엔アイエンI.Nstraykids