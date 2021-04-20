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switch アトリエシリーズまとめ売り(15作品)
商品番号 O50814799372
商品名

switch アトリエシリーズまとめ売り(15作品)
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 27,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

switch版アトリエ関連シリーズ15本セットになります。※マリーのアトリエRemakeを除いてswitchの全作品(DX有のものはDX)揃っていますバラ売りは予定していません。セット内容(15作品)・ロロナのアトリエ　〜アーランドの錬金術士〜　DX・トトリのアトリエ　〜アーランドの錬金術士2〜　DX・メルルのアトリエ　〜アーランドの錬金術士3〜DX・ルルアのアトリエ　〜アーランドの錬金術士4〜・アーシャのアトリエ　〜黄昏の大地の錬金術士〜　DX・エスカ＆ロジーのアトリエ　〜黄昏の空の錬金術士〜　DX・シャリーのアトリエ　〜黄昏の海の錬金術士〜　DX・ネルケと伝説の錬金術士たち　〜新たな大地のアトリエ〜・ソフィーのアトリエ　〜不思議な本の錬金術士〜　DX・フィリスのアトリエ　〜不思議な旅の錬金術士〜　DX・リディー＆スールのアトリエ　〜不思議な絵画の錬金術士〜　DX・ソフィーのアトリエ2〜不思議な夢の錬金術士〜・ライザのアトリエ1・2限定ダブルパック　(ライザのアトリエ　〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜、ライザのアトリエ2〜失われた伝承と秘密の妖精〜）・ライザのアトリエ3　〜終わりの錬金術師と秘密の鍵〜全て動作確認済みです。らくらくメルカリ便にて発送予定#switch#アトリエ
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