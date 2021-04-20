switch アトリエシリーズまとめ売り(15作品)

switch版アトリエ関連シリーズ15本セットになります。※マリーのアトリエRemakeを除いてswitchの全作品(DX有のものはDX)揃っていますバラ売りは予定していません。セット内容(15作品)・ロロナのアトリエ 〜アーランドの錬金術士〜 DX・トトリのアトリエ 〜アーランドの錬金術士2〜 DX・メルルのアトリエ 〜アーランドの錬金術士3〜DX・ルルアのアトリエ 〜アーランドの錬金術士4〜・アーシャのアトリエ 〜黄昏の大地の錬金術士〜 DX・エスカ＆ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 DX・シャリーのアトリエ 〜黄昏の海の錬金術士〜 DX・ネルケと伝説の錬金術士たち 〜新たな大地のアトリエ〜・ソフィーのアトリエ 〜不思議な本の錬金術士〜 DX・フィリスのアトリエ 〜不思議な旅の錬金術士〜 DX・リディー＆スールのアトリエ 〜不思議な絵画の錬金術士〜 DX・ソフィーのアトリエ2〜不思議な夢の錬金術士〜・ライザのアトリエ1・2限定ダブルパック (ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜、ライザのアトリエ2〜失われた伝承と秘密の妖精〜）・ライザのアトリエ3 〜終わりの錬金術師と秘密の鍵〜全て動作確認済みです。らくらくメルカリ便にて発送予定#switch#アトリエ



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