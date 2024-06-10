AREA88　戦闘機8個セット

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商品詳細
フォレストリバーです。こちらでは障害者の方が出品、発送を行っております。商品説明（G158）☆【個人コレクター商品】個人の方が所有していた商品になります。写真に写っているものが全てになります。パーツが足りないものもございます。箱がないのでジャンク品扱いにてノークレーム・ノーリターンでお願いします。長年、押し入れ等にて保管されておりました。多少の傷や日焼けなどがある場合もございます。中古品としてご了承願います。らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。☆午前１２時までご注文いただければ、「即日」、それ以降のご注文は、翌日発送になります。土日祝、年末年始、ＧＷ、お盆は発送出来ませんのでご了承下さい発送元の名称はフォレストリバーにて発送しております。
http://narcologia.ru/goods/subtropical857901.html
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