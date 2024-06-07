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【ほぼ新品】岩田久利のガラス芸術 大型本
商品番号 F28070621927
商品名

【ほぼ新品】岩田久利のガラス芸術 大型本
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 7,200 円
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商品詳細

長年、色ガラスによる造形美を追求し、繊細華麗な作品を発表してきた岩田久利。その貴重なガラス工芸品の数々を全てカラーで収めた。出版社‏:‎求竜堂(1996/4/1)発売日‏:‎1996/4/1言語‏:‎日本語大型本‏:‎215ページ
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