【ほぼ新品】岩田久利のガラス芸術 大型本

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商品詳細
長年、色ガラスによる造形美を追求し、繊細華麗な作品を発表してきた岩田久利。その貴重なガラス工芸品の数々を全てカラーで収めた。出版社:求竜堂(1996/4/1)発売日:1996/4/1言語:日本語大型本:215ページ
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