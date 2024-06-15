ポケモン オメガルビー 4.6世代リボンコンプ色マナフィ 配信多数 144

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色違いマナフィ厳選配信4日目 色違いマナフィ厳選配信4日目

4、6世代で入手可能なリボンをコンプした色違いマナフィがいます。日本語版、英語版、欧州版のXYを使って全模様のビビヨンをコンプリートしました。全てフレンドサファリ産です。各ボックスの左上のビビヨンは色違いでプレミアボールに入っています。それ以外の通常色ビビヨンはリピートボールに入ってます。未受け取り配信ポケモン★ジラーチ、バケッチャ、★ディアンシー、ルカリオ(ポケセン)★ダンバル(ダイゴ)★リザードン、★ピカチュウ(メガトウキョ)★レックウザ(WHF15)ディアルガ、パルキア、ギラティナ(デセルシティ)グレイシア(ポケセン♪)★ゼルネアス、★イベルタル、ジガルデ(XY\u0026Z)★バンギラス(ヤミらみこ)★ホウオウ(PCキョウト)カイリュー(ワタル)ボルケニオン(ネーベル)ランドロス(ヒャダイン)ミルタンク(アカネ)ガブリアス(シロナ)ヒヒダルマ(N)配布模様ビビヨンもいます。箱無しです。ご希望でしたらバトルハウス(シングル、スーパーシングル)用のパーティもお付けします。左三体・・・連勝用パーティ右三体・・・ボス(ラニュイ)攻略用右の方はグレートバトルリボン、マスターバトルリボンをつけたい時くらいしか使わないと思います。【連勝用パーティ】シザリガー@きあいのタスキASぶっぱ残りHアクアジェット滝登り叩き落とす挑発カイリュー@ラムのみASぶっぱ残りH龍の舞地震逆鱗神速ガルーラ@ガルーラナイトASぶっぱ残りH不意打ち恩返し猫騙しグロウパンチ基本交換無しでいけますが、シザリガーがメガニウム、クレベース等の高耐久ポケモンと対面になった時は叩き落とした後にガルーラに引いてグロパンを積みます。【ラニュイ攻略用】シングルキリキザン@ラムのみASぶっぱ残りHアイアンヘッド不意打ち挑発剣の舞スーパーシングルアイアント@こだわりスカーフASぶっぱ残りH仲間作りアイアンヘッド砂かけ電磁波パルシェン@広角レンズASぶっぱ残りH守る身代わり殻を破るつららばり初手でアイアントでなかまづくり、相手の怠けのタイミングでパルシェンに交代し、守るを挟みながら怠けに合わせて身代わりとからやぶをガン積みしてつららで3タテ。