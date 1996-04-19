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未使用！96年ミスタービッグMR.BIGプロモマグカップ
商品番号 K95363313049
商品名

未使用！96年ミスタービッグMR.BIGプロモマグカップ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用！96年MR.BIGのプロモマグカップになります。ポール・ギルバート画伯によるメンバーのアートでレコ社頂き物の為ツアー等で売られたのかは不明です。ただ見ないのでレアかと現在超激レアなメガデスMEGADETHご飯茶碗も出しています良かったらご覧下さいませ。未使用品ですが個人保管品で年月が経過していますので新品という感じではございませんのでそこは御理解ご了承ください。MSGリッチーブラックモアグラハム・ボネットRAINBOWDEEPPURPLEUFOYNGWEIイングヴェイSTEVEVAIRATTTALASPOISONWHITELIONWINGERポール・ギルバートRACERXマーティ・フリードマンリッチー・コッツェンVANHALENホワイトスネイクWHITESNAKEMETALLICAメタリカMEGADEATHメガデスANTHRAXアンスラックスSLAYERスレイヤーMOTORHEADモーターヘッドハノイロックスマイケルモンローDOKKENドッケンビリーシーンエリック・マーティンパット・トーピーPANTERAパンテラOZZYオジーBLACKSABBATHブラックサバスAC/DCKISSアリスクーパーIRONMAIDENアイアンメイデンJUDASPRIESTジューダスプリーストヴァン・ヘイレンVANHALENジミーペイジLEDZEPPELINレッド・ツェッペリンエアロスミスAEROSMITHGunsN'Rosesガンズ・アンド・ローゼズMOTLEYCRUEモトリークルースコーピオンズSCORPIONSマイケル・シェンカーAC/DCACCEPTUDOBONJOVIボンジョヴィ
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