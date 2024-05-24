NINTENDO SWITCH 本体 ほぼ未使用　コントローラー２個セット

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switch本体です。付属品全て入っています。大乱闘の操作が難しすぎて30分で引退したので出品します。使用時間はセットアップ含め1時間ほどかと思われます。コントローラーも出品しています。セットで合計価格から-1000円します。コメントにてセット希望と伝えてください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ↓以下コントローラー説明ホリクラシックコントローラーforNintendoSwitchゼルダ及びYOBWIN無線HD振動小型6軸ジャイロセンサー搭載TURBO連射機能付きコントローラーのセットです。外箱無し、本体のみで発送します。いずれも使用時間は１時間切ってます。動作確認済NSW-108color:キャラクタアナログスティック有ゲームパッド形状:パッドゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:有線