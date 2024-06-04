EXID X ヘリン コンプセット 限定トレカ付き

EXIDFireXアルバムとヘリントレカコンプリートセットになります。写真下側のトレカ6枚はサウンドウェーブ、ミュージックアート、ミュージックコリアのショップ限定トレカ、スペシャルカードになります。CDは開封したのみの未再生品です。初期キズなどある場合がございます。予めご了承ください。他サイトにも同時出品中の為お早めにご検討ください。スペシャルカードHaniHyelinCardsoundwavesoundwaveMusicartcompletetradingphotocardジャンル...韓流/KPOPグッズ種類...写真【輸入盤CD】Exid/X:10thAnniversarySingle(2022/9/23発売)ブランド：ー



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