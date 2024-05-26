ポケモン151 シュリンク付き2BOX

ポケモンカード151未開封シュリンク付き2BOX素人保管のため、神経質な方はご購入をお控えください。すり替え防止のため返品等受け付けておりません。ご了承ください。某コンビニで働いていた際に入手しました。即購入可、当日中に発送致します。プチプチ等で商品保護して発送します。値下げ対応はしておりません。



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