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ポケモン151 シュリンク付き2BOX
商品番号 C68625705577
商品名

ポケモン151 シュリンク付き2BOX
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 15,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151未開封シュリンク付き2BOX素人保管のため、神経質な方はご購入をお控えください。すり替え防止のため返品等受け付けておりません。ご了承ください。某コンビニで働いていた際に入手しました。即購入可、当日中に発送致します。プチプチ等で商品保護して発送します。値下げ対応はしておりません。
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