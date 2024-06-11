最強王図鑑5冊（異種、昆虫、妖怪、絶滅動物、ドラゴン）

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商品詳細
最強王シリーズ5冊セットです。カバーはありません。セット売り希望です。①昆虫カバー後ろにテープ跡があります。画像7枚目参照下さい。②ドラゴンカバー後ろに会員証？が入っているようです。子供がテープを剥がして、また貼った形跡があります。特に中身に影響はありません。
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