SONY PS5本体 PlayStation 5 CFI-1000A01

ブランド、メーカー：SONY型番：CFI-1000A01状態：新品未使用未開封※お値引き交渉も多少であれば可能ですのでご希望の方はコメント欄からよろしくお願い申し上げます。◎新品・未使用品の為、動作確認は行っておりませんので、ご了承ください。写真の通り、既に綺麗な状態でプチプチ包装しておりますので、段ボール梱包にして発送させて頂きます。初期不良や自然故障のあった場合は、メーカーの方にお問い合わせ下さい。◎返品・返金、交換不可です。また、配送中のトラブルなどの責任は負いかねます。◎開封シールなどは最初から貼られておらず、一度も開封していません。◎他のサイトでも出品しているため重複した場合には早いもの勝ちとなります。



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