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Ｃ９５１　掛軸　大徳寺　藤井誡堂　『洗心』　木箱　『真作』　肉筆　二字書
商品番号 I15915832846
商品名

Ｃ９５１　掛軸　大徳寺　藤井誡堂　『洗心』　木箱　『真作』　肉筆　二字書
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　121cm×50cm本紙　約　28cm×47cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic823912.html
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