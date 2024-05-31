Ｃ９５１ 掛軸 大徳寺 藤井誡堂 『洗心』 木箱 『真作』 肉筆 二字書 ...

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総丈 約 121cm×50cm本紙 約 28cm×47cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。