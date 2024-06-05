建築工事監理指針 令和元年版上下巻

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商品詳細
「建築工事監理指針令和元年版上巻」国土交通省/公共建築協会定価:￥7200「建築工事監理指針令和元年版下巻」国土交通省/公共建築協会定価:￥7200表紙に汚れがありますが中はキレイです。よろしくお願いします。#国土交通省#公共建築協会#本#土木・建築／建築
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