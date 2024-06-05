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商品詳細
大学や企業の図書館からの寄贈本です。管理ラベルや蔵書印がありますが除籍処理済みです。見返し部分に蔵書印、書き込み、貸出袋(貸出票)がある場合があります。古い本であることをご承知ください。アルコール消毒をして発送します。#アーリーバード本の出品一覧はこちら#アーリーバードの専門書はこちらM-5☆
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