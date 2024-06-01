NINTENDO 64 ピカチュウバージョン 本体 ※ポケモンソフト付き

Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ピカチュウオレンジ＆イエローコントローラー、アダプターは開封済。本体は未使用です。3枚目に購入時期、場所の記載あります。本体は未使用です。★付属品：全てあります。★長期保管していた為、箱に傷あり。★写真追加の御要望あれば承ります。★動作確認済ご理解頂ける方でお願い致します。【追記】外箱の傷や汚れが目立つため、状態を《傷や汚れあり》にしておりますが、あくまでも外箱のみで中は問題ありません。【追記2】ポケモンスタジアムの64ソフト(使用済み)をセットでお付け致します。※自宅保管の為、気になる方は御遠慮ください。※保管者は喫煙者です。★ご購入後のキャンセル等は受け付けておりません。ご了承ください。★商品到着後のトラブルを避けるためにも、気になる点があればお気軽にコメントください*ˊᵕˋ)੭#任天堂#Nintendo#ニンテンドー64#ピカチュウ



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