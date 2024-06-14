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ケイタ ファンミ プレミアム限定トレカ
商品番号 Y30011673322
商品名

ケイタ ファンミ プレミアム限定トレカ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイタファンミーティングプレミアム大阪公演限定トレカです。未開封のため、2枚目のトレカの画像ないです。Twitter等で検索していただたら、確認できると思います。スリーブ、硬貨ケースに入れ、クッション付き封筒で発送させていただきます。#KEITA#ケイタ
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