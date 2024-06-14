ポケカ　引退品　まとめ売り　みずタイプ　水タイプ

ポケカ ポケモンカード 引退品 229枚まとめ売りです。みず 水 みずタイプ 水タイプこおり 氷 こおりタイプ 氷タイプDP1「時空の創造 ダイヤモンドコレクション パールコレクション」DP2「湖の秘密」DP3「ひかる闇」DP4「月光の追跡」「夜明けの疾走」DP5「秘境の叫び」 「怒りの神殿」DPs「破空の激闘」Pt1「ギンガの覇道」Pt2「時の果ての絆」Pt3「フロンティアの鼓動」Pt4「アルセウス光臨」L1「ハートゴールドコレクション ソウルシルバーコレクション」L2「よみがえる伝説」タマザラシトドグラートドゼルガタッツーシードラメノクラゲドククラゲチョンチーランターンキャモメペリッパーニョロモニョロゾニョロボンコイキングギャラドスタマンタマンタインナマズンヒトデマンスターミートサキントアズマオウシェルダーパルシェンコダックゴルダックハスボーハズブレロテッポウオオクタンブイゼルフローゼルラブカスホエルコウパーヌオーカラナクシトリトドンポワルンヒンバスミロカロスユキカブリユキノオーユキワラシオニゴーリヘイガニシザリガーウリムーイノムーケイコウオジーランスハリーセンクラブキングラーパールルサクラビスハンテールマリルマニューラデリバードパウワウラプラスビーダルフリージオオタマロガマガルクマシュンヒヤップヒヤッキーバスラオコアルヒースワンナ被っているカードもあります。カードホルダーの上部からカードが出やすくなっておりますので、ご注意ください。そのままカードホルダーに入れて発送させていただきます。状態はかなり良いと思いますが、古いものであり、素人保管のため傷は多少あると思われます。あらかじめご了承下さい。基本はプレイ用でよろしくお願いします。バラ売りはしない予定です。↓↓↓出品済みの他のポケモンカードをまとめてご覧になる際には下の検索用タグをご利用ください。↓↓↓#たまごのポケカ



【まとめ売り】ポケモンカードゲーム 摩天パーフェクト 水タイプ



【まとめ売り】ポケモンカードゲーム 摩天パーフェクト 水タイプ | フリマアプリ ラクマ



【まとめ売り】ポケモンカードゲーム 摩天パーフェクト 水タイプ



【まとめ売り】ポケモンカードゲーム 摩天パーフェクト 水タイプ



【まとめ売り】ポケモンカードゲーム 摩天パーフェクト 水タイプ



2023年最新】ポケモンカード ハンテールの人気アイテム - メルカリ



ポケモン - ポケモンカード 水タイプ 旧裏面 12枚セット+水エネルギー ...



ポケモン - ポケモンカード レイジングサーフ 水タイプ 進化ライン ...



人気を誇る ポケモンカード 基本エネルギーur水 ポケモンカードゲーム ...



ポケモンカード 準美品 旧裏 ニョロボン 初版 マーク無 【福袋セール ...



ポケモンカード 引退品 まとめ売り ...



ポケモン - ポケモンカード レイジングサーフ 水タイプ 進化ライン ...



ポケカ 引退品 でんきタイプ まとめ売り - ポケモンカードゲーム



ポケモン - ポケモンカード レイジングサーフ 水タイプ 進化ライン ...



即決□ポケモンカード アシレーヌ プロモカード ポケカ みずタイプ 水 ...