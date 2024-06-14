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ポケカ　引退品　まとめ売り　みずタイプ　水タイプ
商品番号 W37196934711
商品名

ポケカ　引退品　まとめ売り　みずタイプ　水タイプ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカ　ポケモンカード　引退品　229枚まとめ売りです。みず　水　みずタイプ　水タイプこおり　氷　こおりタイプ　氷タイプDP1「時空の創造　ダイヤモンドコレクション　パールコレクション」DP2「湖の秘密」DP3「ひかる闇」DP4「月光の追跡」「夜明けの疾走」DP5「秘境の叫び」　「怒りの神殿」DPs「破空の激闘」Pt1「ギンガの覇道」Pt2「時の果ての絆」Pt3「フロンティアの鼓動」Pt4「アルセウス光臨」L1「ハートゴールドコレクション　ソウルシルバーコレクション」L2「よみがえる伝説」タマザラシトドグラートドゼルガタッツーシードラメノクラゲドククラゲチョンチーランターンキャモメペリッパーニョロモニョロゾニョロボンコイキングギャラドスタマンタマンタインナマズンヒトデマンスターミートサキントアズマオウシェルダーパルシェンコダックゴルダックハスボーハズブレロテッポウオオクタンブイゼルフローゼルラブカスホエルコウパーヌオーカラナクシトリトドンポワルンヒンバスミロカロスユキカブリユキノオーユキワラシオニゴーリヘイガニシザリガーウリムーイノムーケイコウオジーランスハリーセンクラブキングラーパールルサクラビスハンテールマリルマニューラデリバードパウワウラプラスビーダルフリージオオタマロガマガルクマシュンヒヤップヒヤッキーバスラオコアルヒースワンナ被っているカードもあります。カードホルダーの上部からカードが出やすくなっておりますので、ご注意ください。そのままカードホルダーに入れて発送させていただきます。状態はかなり良いと思いますが、古いものであり、素人保管のため傷は多少あると思われます。あらかじめご了承下さい。基本はプレイ用でよろしくお願いします。バラ売りはしない予定です。↓↓↓出品済みの他のポケモンカードをまとめてご覧になる際には下の検索用タグをご利用ください。↓↓↓#たまごのポケカ
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