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【未開封品】PSソフト　ツイステッドメタルEX
商品番号 N43773638702
商品名

【未開封品】PSソフト　ツイステッドメタルEX
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明●PSソフト　「ツイステッドメタルEX」の未開封品になります。シュリンク破れ、ケース破損、ディスク外れは無いと思います。個人保管となりますので些細にこだわる方はお控えください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・宅配便コンパクトによる手渡し配送）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/tenet243363.html
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