【未開封品】PSソフト　ツイステッドメタルEX

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商品詳細
●商品説明●PSソフト 「ツイステッドメタルEX」の未開封品になります。シュリンク破れ、ケース破損、ディスク外れは無いと思います。個人保管となりますので些細にこだわる方はお控えください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・宅配便コンパクトによる手渡し配送）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/tenet243363.html
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