NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo 付属品・NintendoSwitch本体:1・Joy-Con(L)ネオンブルー:1・Joy-Con(R)ネオンレッド:1・NintendoSwitchACアダプター:1・NintendoSwitchドック:1・Joy-Conグリップ:1・Joy-Conストラップブラック:2※HDMIケーブルのみ付属しません。ご確認よろしくお願いします！2020年に家電屋での抽選販売に当選し、購入しものの、10回ほど使用して自宅保管しておりました。画像のように若干表面に傷などがあります。(わかりやすいように光をとばして見えるようにしていますが、実際には大きな目立つ傷には見えません)購入時の箱はありません。プチプチに包んで発送する予定です。ご理解よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman736056.html
http://narcologia.ru/goods/ordering49979.html
http://narcologia.ru/goods/conception261157.html
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