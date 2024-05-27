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DeAGOSTINI　週刊 ガンダム・モビルスーツ・バイブル②【全巻セット】
商品番号 N23655432190
商品名

DeAGOSTINI　週刊 ガンダム・モビルスーツ・バイブル②【全巻セット】
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★重要★★重量の関係で二個口で発送する都合上、①②に分けて出品していますので両方の購入をお願いします。★★★★★★デアゴスティーニGUNDAMMSBible豊富なビジュアルと資料によって、毎号1機のMSを多角的に解説！No.1〜No.151の全151巻セットです。●専用ケース：1個●セレクションイラスト集付●一部、よれ、すれのある号もありますが、全体的にキレイだと思います。●基本的に写真にてご判断ください。●あくまで中古品ですので神経質な方や、完璧を求められる方はご遠慮ください。機動戦士ガンダム富野由悠季νガンダムZガンダムアムロレイシャアアズナブルディアゴスティーニ週刊ガンダムモビルスーツバイブル
http://narcologia.ru/goods/approximate945820.html
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