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誠文堂新光社 欧州系真空管アンプのすべて 3冊セット m0o2325
商品番号 E95206461413
商品名

誠文堂新光社 欧州系真空管アンプのすべて 3冊セット m0o2325
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★誠文堂新光社欧州系真空管アンプのすべて●米国系真空管アンプのすべて●送信管によるシンケルアンプ製作集　3冊セットm0o2325■メーカー・型番渡辺直樹氏著：欧州系真空管アンプのすべて米国系真空管アンプのすべて宍戸公一著：送信管によるシンケルアンプ製作集■付属品無し※付録は付属しません。■コンディション/整備内容当店にて整備メンテナンスを行っています。各部正常に動作します。■動作保証期間：6か月（到着日より有効）
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