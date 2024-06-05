鈴木尚骨格人類学論文集●状態：・中古品です。・全体的にやや傷みがありますので、読めれば良い方向けです。・表紙に薄い汚れ、ヨレ、凹み傷、背表紙に日焼けによる変色があります。・小口部分にシミ汚れ、凹み傷、日焼けがあります。・中身は端に薄い日焼けがあります。・やや古本の香りがあります。・ざっと確認したところ書き込み等はありません。・完全な美品をお求めの方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。・お値下げ不可とさせて頂きます。・こちらの商品は即購入していただいて構いません。・中古品ということをご理解の上ご検討ください。



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