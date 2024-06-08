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商品詳細
EYEYONEYAMAMAI作品集米山舞状態：新品未使用直筆サイン入り（宛名入り）宛名は米山舞さんのローマ字の頭文字Y.Mにしてもらいました。内容紹介イラストレーター・アニメーター米山舞のすべてをここにアニメ映画『プロメア』ではヴィジュアルデベロップメント、『サイバーパンク：エッジランナーズ』でエンディングムービーの制作を務めるなど、アニメ・イラスト業界で活躍している米山舞。アニメーター出身ならではの、感情や動きの流れを感じさせるイラスト作品150点を収録した完全保存版です。※宛名等気になる方のご購入はご遠慮お願いします。
http://narcologia.ru/goods/response628042.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral655032.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome865043.html
米山舞 直筆サイン本 EYE YONEYAMA MAI 作品集 新品
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