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米山舞　直筆サイン本　EYE　YONEYAMA MAI 作品集　新品
商品番号 A71182392479
商品名

米山舞　直筆サイン本　EYE　YONEYAMA MAI 作品集　新品
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 7,676 円
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商品詳細

EYEYONEYAMAMAI作品集米山舞状態：新品未使用直筆サイン入り（宛名入り）宛名は米山舞さんのローマ字の頭文字Y.Mにしてもらいました。内容紹介イラストレーター・アニメーター米山舞のすべてをここにアニメ映画『プロメア』ではヴィジュアルデベロップメント、『サイバーパンク：エッジランナーズ』でエンディングムービーの制作を務めるなど、アニメ・イラスト業界で活躍している米山舞。アニメーター出身ならではの、感情や動きの流れを感じさせるイラスト作品150点を収録した完全保存版です。※宛名等気になる方のご購入はご遠慮お願いします。
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