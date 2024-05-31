【値下げ交渉⭕️】Nintendo Switch 純正プロコン付き

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商品詳細
純正プロコン持ち手に少し傷がありますが、動作に問題ありません。本体はガラスフィルム貼り、画面に傷などはありません。動作も問題ありません。2年ほど前に購入しましたが1年前にPC買ってからしまっていたのであまり使用して無いですが、あくまで中古品だということをご理解ください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#プロコン
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