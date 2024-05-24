箱付き 超美品 64本体 黒 ゲーム機 レトロゲーム デッドストック 希少 レア

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【欠品】なし【ヤケ】なし【本体】美品【色褪せ】なし【使用感】なし【ボタン】良好【スティック】良好【付属品】外箱、内箱、本体、説明書、電源アダプタとても古い商品のため、一度通電確認はしましたが、問題なく起動しました。AVケーブルは別売りのため、同梱しておりません。保管状態も悪くなかった為、ほぼ傷や汚れ、ヤケのないとても綺麗な状態です。外箱や説明書、本体を包む内袋もついていて当時の状態に限りなく近いです。通電確認しかしてませんので、長時間の動作確認はしておりません。※お客様のご都合によるキャンセルは出来ません。■状態超美品 ほぼ未使用通電確認済★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。是非この機会にいかがでしょうか☆一緒にマリオカート64も出品しております。ご一緒に検討いただけますと幸いです。