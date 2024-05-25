M3952●江戸明治和本等＞〈野田直衛著書〉改正商売往来 折本 高松板 稀書

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●江戸明治和本●〈野田直衛著書〉改正商売往来［〈習字手本〉改正商売往来］（折本）【判型】折本2巻2帖。縦243粍。【作者】野田直衛（藻浦）作・書。【年代等】明治8年12月版権免許。明治9年1月刊。［高松］岡田為助（奎章堂）板。【備考】分類「往来物」。『〈野田直衛著書〉改正商売往来』は、近世流布本とは全く異なる文章で綴った明治期新編『商売往来』。「方今日新之折柄、人々尽心於生産之道、家々用力干活計之術、貿易大開、商業盛行、会社・銀行・問屋・仲買・買出稼之徒、星羅雲布、本舗・支店連戸雑居…」と筆を起こして、まず商業を志す者の心得を述べ、続いて、記憶しておくべき商品名として、宝石類、陶器類、兵器・武具類、薬種・薬品、工具、金属、日用食品・雑貨・文具類、雑穀類、織物・衣類、野菜・果実類、魚介類等の語彙を列挙し、最後に、正直・正路を旨とし、仕入・仕込の時機を図り、郵便・電報・新聞によって相場を的確に把握するなど近代的商法の基本心得で結ぶ。本文を行書・大字・2行・無訓で記し、巻末に本文読法（活版）を再録する。★原装・題簽付・下巻の書袋付き・美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。