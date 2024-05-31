PS5 ディスクエディション CFI-1000A

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商品詳細
2021年に購入、あまり使用しなかったので出品します。部屋の中を何度か移動させたときに擦った跡がいくつかあります。落としたりしたわけではないので、本体の動作には影響ありません。ディスクも読み込み確認済み。タバコ吸いません臭いなし外箱伝票貼りで配送します※希望の方には+1万で外付けSSD1TBをお付けします。購入前に必ずコメントください。他にもいくつかゲームを出品していますので合わせてどうぞ。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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