Dr.STONE 2ndシーズン　DVD 1巻　2巻

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商品詳細
「Dr.STONE2ndSEASONDVD」小林裕介/古川慎/飯野慎也#小林裕介#古川慎#飯野慎也#CD・DVDレンタル落ちの商品になります。（日本国内正規品）⭐︎新品DVDケースに交換しております。・Dr.STONEセカンドシーズン1巻 ・Dr.STONEセカンドシーズン2巻DVD2本セットになります。最後まで再生確認しております。再生に問題ありませんでした。あくまでもレンタル落ちなので、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。ケース付きです。プチプチに包んで発送致します。★傷の多いディスクは読み込み面を研磨（キズ除去）してなるべく綺麗にしてから発送致します★研磨剤や指紋などの汚れは専用クリーナーで軽く拭き取りしています。小キズやどうしても取れない汚れはご了承下さい。出来るだけ早く発送させて頂きます。⚫︎即購入OKです⚫︎
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