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オリジンディアルガVSTAR UR PSA10 VSTARユニバース② 300
商品番号 B62519806627
商品名

オリジンディアルガVSTAR UR PSA10 VSTARユニバース② 300
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリジンディアルガVSTARURPSA10VSTARユニバース②300自身で鑑定に出したコレクション品となります。別出品のアルセウスVSTARURPSA10/オリジンディアルガURPSA10と連番になります。希望の方はまとめ買い機能で購入お願いいたします。プチプチに包んで発送いたします。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...UR特徴...PSA鑑定
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