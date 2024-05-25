JAPAN 1974-1984 : 光と影のバンド全史

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商品詳細
表紙にスレがある程度で書き込み、折れなどはありません。JAPANファンなら持っておきたい一冊かと思います。「JAPAN1974-1984:光と影のバンド全史」飯村淳子/AnthonyReynolds定価:￥3700#飯村淳子#飯村_淳子#AnthonyReynolds#Anthony_Reynolds#本#芸術／音楽・舞踊
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