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XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル
商品番号 G52076997804
商品名

XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 33,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XORVT-BNSトランペットブラックニッケルモデルB♭管15年ほど前に¥188,000で新品を購入しましたが、ほとんど使用していなかった為出品します。状態ラッカー：使用感も少なく比較的綺麗な方かと思いますが、経年変化による細かい汚れがあります。凹み：１箇所落下による凹みがあります。キズ：目立ったキズはありません。写真をご参照くださいませ。付属品：・ハードケース（表面に剥がれている箇所が２箇所あります。）・ミュート・チューナー・マウスピース（XO7C）・クリーニング用品#トランペット#管楽器#ブラックニッケル#XO#B♭管
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