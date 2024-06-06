

XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器 XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器



XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器 XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器



XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器 XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器



XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器 XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル - 管楽器



XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル- XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル-



XO RVT-S トランペット B♭ イエローブラスベル 銀メッキ仕上げ XO RVT-S トランペット B♭ イエローブラスベル 銀メッキ仕上げ



XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル- XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル-



2023年最新】xo rvの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】xo rvの人気アイテム - メルカリ



XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル- XO RVT-BNS B♭ トランペット ブラックニッケル-



良品 メンテナンス済】XO-RV GB トランペットの通販 by 管楽器工房 ... 良品 メンテナンス済】XO-RV GB トランペットの通販 by 管楽器工房 ...



XO RV-T トランペット www.krzysztofbialy.com XO RV-T トランペット www.krzysztofbialy.com



XO SD-GBS トランペット B♭ ゴールドブラス 銀メッキ仕上げ XO SD-GBS トランペット B♭ ゴールドブラス 銀メッキ仕上げ



XO B♭トランペット RV 【西巣鴨】 - 服部管楽器＆バードサウンド ... XO B♭トランペット RV 【西巣鴨】 - 服部管楽器＆バードサウンド ...



良品 メンテナンス済】XO-RV GB トランペットの通販 by 管楽器工房 ... 良品 メンテナンス済】XO-RV GB トランペットの通販 by 管楽器工房 ...



手数料安い ヤマハ YFL-221 フルート 管楽器 - www.focuslogisticsinc.com 手数料安い ヤマハ YFL-221 フルート 管楽器 - www.focuslogisticsinc.com

XORVT-BNSトランペットブラックニッケルモデルB♭管15年ほど前に¥188,000で新品を購入しましたが、ほとんど使用していなかった為出品します。状態ラッカー：使用感も少なく比較的綺麗な方かと思いますが、経年変化による細かい汚れがあります。凹み：１箇所落下による凹みがあります。キズ：目立ったキズはありません。写真をご参照くださいませ。付属品：・ハードケース（表面に剥がれている箇所が２箇所あります。）・ミュート・チューナー・マウスピース（XO7C）・クリーニング用品#トランペット#管楽器#ブラックニッケル#XO#B♭管