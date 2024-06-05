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商品詳細
YAMAHA ヤマハ サイレントドラム トレーニングドラム batter188coatingご覧にいただきありがとうございます。ドラムは5個です(一枚目の画像)サイズは金具含まず 本体の直径が25cm30.3cm32.8cm32.8cm40.4cmです。状態は画像をご確認下さい。よろしくお願いします。ヤマト宅急便[北海道]3610円(北海道)[北東北]3170円(青森、岩手、秋田)[南東北]3060円(山形、宮城、福島)[関東]2950円(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)[信越]2950円(新潟、長野)[中部]2840円(静岡、愛知、岐阜、三重)[北陸]2840円(富山、石川、福井)[関西]2840円(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)[中国]2840円(鳥取、岡山、島根、広島、山口)[四国]2840円(香川、徳島、愛媛、高知)[九州]2950円(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)[沖縄]5260円(沖縄)
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