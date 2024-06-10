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箱説なし\\\\NEWファミコン本体セット//カセット起動確認済 Nintendo
商品番号 P27063010779
商品名

箱説なし\\\\NEWファミコン本体セット//カセット起動確認済 Nintendo
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますm(__)mNintendo任天堂ファミリーコンピュータAV仕様の出品になります。NEWファミコン本体、コントローラー2個、ACアダプタ、AVケーブルのセットになります。電源オン、ゲーム動作確認済みです。箱、説明書は付属しませんのでご注意ください。ACアダプタの差し込み端子部分が断線しかかっているのか、接触が不安定な時があります。電源スイッチをオンにしても画面が真っ暗なままの場合には、端子部を回したり差し直したりしてみてください。あくまで中古ですので、画像の通り本体やコントローラーには黄ばみ、汚れ、傷もあります。念のためジャンク扱いでお願いいたします。レトロゲーム機にご理解ある方のみ購入ご検討いただければ幸いです。梱包はリサイクルの資材を利用し、らくらくメルカリ便匿名発送いたします。どうぞよろしくお願いいたします。#ニューファミコン#HVC-101#Nintendo#任天堂#ファミコン#レトロゲーム機
http://narcologia.ru/goods/seamless617029.html
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