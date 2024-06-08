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- 彫金「真作」。名作家。佐野光明 。彫金画 【富士】刻銘。美品。昭和時代。
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございました。彫金。「真作」。名作家。佐野光明。彫金画【富士】刻銘。美品。昭和時代。長約47cm、寬約31.7cm自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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