ファイナルファンタジー1.2

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますファミコンソフトfinalfantasyⅠ.ⅡFF1.2動作確認済みです箱、説明書、マップ、攻略冊子付き経年劣化あり箱も内蓋破れかけてますご不明点があればコメントよろしくお願いします他にも多数出品していますので、ご覧下さい複数購入にて割引いたします#ファミコンカセット #FCソフト#ファミリーコンピューター
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