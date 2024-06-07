ゲームボーイアドバンス ダービースタリオン付き GAMEBOY ADVANCE

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商品詳細
ゲームボーイアドバンス本体ダービースタリオンのソフト付き画面に擦れキズがございます。ご使用には問題ない程度です。経年による黄ばみがございます。ボタン操作、音声動作確認できております。電池は付属いたしません。自宅保管をご理解の上、購入お願いいたします。NintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-VTAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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