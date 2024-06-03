PS4(500G)ブルーコントローラー付属



【純正品】ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK 4) ミッドナイト・ブルー 【Amazon.co.jp特典】CYBER PS4用コントローラー充電ケーブル3m



AmazonにてPS4用コントローラー「DUALSHOCK 4」が再販 - GAME Watch



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ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) チタン・ブルー



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【新品】ソニー／ワイヤレスコントローラー（ＤＵＡＬＳＨＯＣＫ４） ミッドナイト・ブルー



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※値下げ交渉あり。ps5を買ったので出品します。状態は写真の通りで、長年使ってはいましたが綺麗だと思います、ゲームショップで働いていて査定もしていたのでメンテナンスはできているかなと思います。至らない部分があれば申し訳ないです付属でコントローラー(青色)も付随して出品します。どちらのコントローラーも普通に動作します！青をよく使ってたので、青の方が裏面バーコード少し剥がれたりしております。「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-1000AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥39980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4