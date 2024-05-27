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ニンテンドーds i LL（イエロー）本体　極美品
商品番号 N74849533963
商品名

ニンテンドーds i LL（イエロー）本体　極美品
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoDSiLLイエロー本体【付属品】タッチペン(小、大)充電器外箱（傷、破れあり）【商品状態】本体の傷少なく非常にいいと思います。写真での確認をお願いします。※動作確認済み※初期化済み【⚠️】臨月のため出産に伴い発送遅れる可能性あります。
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