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長尾謙杜 ちびぬい アクスタ
商品番号 K92693896068
商品名

長尾謙杜 ちびぬい アクスタ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちびぬい「初心LOVE(うぶらぶ)ver.」なにわのにわアクスタ'22春アクスタアクスタfestジャニーズショップにて現在販売されてないものです。ちびぬい、アクスタは未開封品です。
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