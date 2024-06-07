Mrs.GREEN APPLE ラバーバンド

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Mrs.GREENAPPLEのラバーバンド7個とおまけのアクリルチャームです。全て開封して一度装着しただけですが、その後は素人保管ですので気になる方はご購入をご遠慮ください。バラ売りは考えておりません。何か質問等ございましたらコメントお願い致します。ミセス/グッズ