すのチル　佐久間大介　キーホルダー

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SnowMan「佐久間大介」すのチルアクリルキーホルダーSnowManLIVETOUR2022Labo.の際に、ジャニーズショップオンラインにて購入したものです1度開封してケースに入れて自宅保管していたものですのです。外袋には多少の傷はあるかと思いますが、中身は綺麗なじょうたいです。中のキーホルダーは保護フィルムもそのままの状態です。素人検品、自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお願いします。