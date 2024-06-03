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すのチル　佐久間大介　キーホルダー
商品番号 W63965349024
商品名

すのチル　佐久間大介　キーホルダー
ブランド名 ジャニーズ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SnowMan「佐久間大介」すのチルアクリルキーホルダーSnowManLIVETOUR2022Labo.の際に、ジャニーズショップオンラインにて購入したものです1度開封してケースに入れて自宅保管していたものですのです。外袋には多少の傷はあるかと思いますが、中身は綺麗なじょうたいです。中のキーホルダーは保護フィルムもそのままの状態です。素人検品、自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお願いします。
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