

【真作】大徳寺/大仙桃林/一行書/松樹千年翠/禅語/掛軸/名家伝来/AC-796 【真作】大徳寺/大仙桃林/一行書/松樹千年翠/禅語/掛軸/名家伝来/AC-796



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【真作】【参考】大徳寺/大仙桃林【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は天地に多数のシミ、糊シミあります。軸裏全体に多数の糊シミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 176cm×幅 36cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。