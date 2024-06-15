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商品詳細
「メディア論人間の拡張の諸相」マクルーハン,M.(マーシャル)/栗原裕/河本仲聖定価:￥5800#マクルーハンMマーシャル#マクルーハン_M_マーシャル#栗原裕#栗原_裕#河本仲聖#河本_仲聖#本#自然／医療・薬学・健康テレビ、ラジオ、広告、自動車など現代の多様なメディアの本質と機能から、文化と社会の変容を探る。エレクトロニクス時代の見取図を示すブリリアントな思考と透徹した洞察力。
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メディア論―人間の拡張の諸相
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