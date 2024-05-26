世界大音楽全集 器楽編 第1～50巻

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商品詳細
音楽之友社刊世界大音楽全集1956-57初版器楽編全50巻です。3冊ほど函が壊れるなど使用感があるものがあり，1冊は製本が壊れていますが，他は所々，ヤケ，ヨゴレがあるものの，65年前の書籍のわりには状態良好です。ばら売り不可です。発送の関係から、この商品に限って、購入前にメッセージ下さい。
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