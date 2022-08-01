ウマ娘 イベントパンフレット

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商品詳細
ウマ娘の3rdイベント、4thイベント、4thイベントエクストラステージのパンフレットとバインダーのセットです。エクストラステージのパンフレットのみ開封済みですが1度読んで保存していたものになります。即購入可EventEXTRASTAGE
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